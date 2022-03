Marianne Vos heeft zondag net naast de overwinning gegrepen in Gent-Wevelgem. De Brabantse eindigde in de Vlaamse WorldTour-koers als tweede achter wereldkampioene Elisa Balsamo.

De 34-jarige Vos kwam in de massasprint net tekort om Balsamo nog te passeren. De Italiaanse Maria Giulia Confalonieri kwam als derde over de finish.

Vorig jaar schreef Vos Gent-Wevelgem nog voor het eerst in haar carrière op haar naam. Ze was toen na Floortje Mackay (2015), Chantal van den Broek-Blaak (2016) en Kirsten Wild (2019) de vierde Nederlandse winnares van de Belgische koers.

Vos, die vorig jaar bij het WK op de weg ook werd geklopt door Balsamo, was de enige Nederlandse in de top tien van Gent-Wevelgem. Lorena Wiebes, een van de favorieten voor de overwinning, moest de wedstrijd op zo'n 50 kilometer van de finish verlaten na een valpartij in de afdaling van de Kemmelberg.

Balsamo boekte haar derde WorldTour-zege op rij. De Italiaanse won vorige week zondag in eigen land de Trofeo Alfredo Binda en was donderdag ook de sterkste in de Classic Brugge-De Panne.

Eerder op de dag schreef Biniam Girmay bij de mannen geschiedenis door als eerste Afrikaan Gent-Wevelgem te winnen.