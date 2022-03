Biniam Girmay kan amper geloven dat hij zondag geschiedenis heeft geschreven door als eerste Afrikaan Gent-Wevelgem op zijn naam te schrijven. De Eritreeër, die vrijdag pas hoorde dat hij aan de start van de klassieker zou staan, hoopt dat hij andere Afrikanen met zijn overwinning kan inspireren.

"Dit is echt geweldig en ongelooflijk", zei een overweldigde Girmay in een eerste reactie. "Mijn plannen werden vrijdag pas gewijzigd. We zouden hier voor een goed resultaat gaan, maar dit had ik echt niet kunnen verwachten. Ongelooflijk."

De 21-jarige Girmay reed in de slotfase met Christophe Laporte, Dries Van Gestel en Jasper Stuyven weg uit de voorste groep en mocht met het drietal om de zege strijden. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ging de sprint vroeg aan, maar beschikte duidelijk over de sterkste benen en zag de zege niet meer in gevaar komen.

"Ik had heel sterke jongens bij me, maar ik voelde veel vertrouwen voor de laatste 250 meter. Deze overwinning verandert mijn leven, maar ik hoop dat het ook betekenis heeft voor andere Afrikaanse renners", aldus Girmay, de eerste Afrikaan die erin slaagde een wielerklassieker te winnen.

Biniam Girmay op het podium, met Cristophe Laporte en Dries van Gestel. Biniam Girmay op het podium, met Cristophe Laporte en Dries van Gestel. Foto: Getty Images

Girmay ondanks succes niet naar Ronde van Vlaanderen

Aanvankelijk zou Girmay helemaal niet meedoen aan Gent-Wevelgem. Na zijn verdienstelijke vijfde plek in de E3 Saxo Bank Classic van vrijdag kreeg hij alsnog de vraag van de ploegleiding of hij wilde starten in Gent-Wevelgem.

Girmay is ondanks zijn succes niet van plan om een week langer in België te blijven voor de Ronde van Vlaanderen. "Dat ga ik niet doen. Ik ben hier al heel lang en ik mis mijn vrouw en dochter. Die heb ik al drie maanden niet gezien, dus ik ga naar huis."

In Eritrea zal Girmay zich voorbereiden op de Giro d'Italia. De eerste grote ronde van het jaar begint 6 mei in Boedapest.