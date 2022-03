Biniam Girmay heeft zondag geschiedenis geschreven door als eerste Afrikaan Gent-Wevelgem te winnen. De Eritreeër was in de Vlaamse voorjaarsklassieker de sterkste van een kopgroep van vier renners.

Girmay hield na 248,8 kilometer van Ieper naar Wevelgem Jumbo-Visma-renner Christophe Laporte achter zich in de sprint van de kopgroep. De Belgen Dries Van Gestel en Jasper Stuyven werden respectievelijk derde en vierde.

De 21-jarige Girmay maakte zijn debuut in Gent-Wevelgem. Zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux besloot hem vrijdag pas in de selectie op te nemen. Toen maakte hij ook al indruk met de vijfde plaats in de E3 Saxo Bank Classic, zijn eerste WorldTour-koers op kasseien.

Voor Girmay is het zijn zevende zege in zijn carrière. De vicewereldkampioen bij de beloften won begin dit jaar ook de Spaanse eendagskoers Trofeo Alcúdia. Eerder won hij onder meer drie etappes in de Ronde van Gabon.

Titelverdediger Wout van Aert kwam niet verder dan de twaalfde plaats. Marijn van den Berg was op de 23e plek de beste Nederlander.

Groenewegen moet lossen door lekke band

In de 84e editie van Gent-Wevelgem duurde het lang tot de koers ontbrandde. Zeven vluchters, onder wie Nikias Arndt en Jelle Wallays, bouwden een voorsprong van circa zes minuten op. Die verdween snel met de heuvels in zicht.

Met nog 100 kilometer voor de boeg meldde Jumbo-Visma zich vooraan in het peloton en probeerde op elke helling pure sprinters als Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen te lossen. Topfavoriet Van Aert moest op de eerste passage van de Kemmelberg verrassend lossen, maar kwam terug dankzij het werk van TotalEnergie.

Op 67 kilometer van de finish haakte Groenewegen vooraan af door een lekke band. Voor Jakobsen ging het te snel toen de Kemmelberg voor de tweede keer werd bedwongen.

Demarrage Van Aert op Kemmelberg heeft geen succes

Bij de derde en laatste passage van de Kemmelberg probeerde Van Aert alleen weg te rijden, maar de kopman van Jumbo-Visma werd snel weer vergezeld door vijf andere renners. Even later sloten nog zo'n 25 renners aan.

Op 25 kilometer van de finish reed Girmay samen met Laporte, Stuyven en Van Gestel weg uit de voorste groep. Greg Van Avermaet en Rasmus Tiller probeerden nog de oversteek te maken, maar wisten het gat niet te dichten.

Het kwartet vooraan sloeg al snel een gat van twintig seconden op de achtervolgende groep met onder anderen Van Aert en Dylan van Baarle. Die voorsprong liep richting de finish iets verder uit, maar met nog een aantal kilometer voor de boeg was het verschil weer twintig seconden.

Laporte, Stuyven, Van Gestel en Girmay hielden uiteindelijk stand en mochten in de straten van Wevelgem sprinten om de zege. Met de achtervolgende groep in aantocht ging Girmay de sprint aan en nestelde zich op kop. Laporte probeerde gat nog te dichten, maar de Fransman kon de eerste Afrikaanse zege ooit in Gent-Wevelgem niet voorkomen.