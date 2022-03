Sergio Higuita heeft zondag de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Colombiaan van BORA-hansgrohe handhaafde zich in de slotrit vooraan. Wout Poels gaf op met maagklachten en viel daardoor weg uit de top van het klassement.

In de pittige slotetappe moesten de renners zes keer de olympische berg Montjuïc in Barcelona over. De winst was voor de Italiaan Andrea Bagioli, die in de slotmeters sneller was dan de Hongaar Attila Valter (tweede) en de Spanjaard Fernando Barceló (derde).

Higuita had de leiderstrui sinds zaterdag in bezit door in de voorlaatste rit als tweede te eindigen achter Richard Carapaz. De Colombiaan liet zich in de finale niet verrassen en kwam als negende over de eindstreep, net voor concurrent Carapaz.

In het klassement hield Higuita zo zestien tellen voorsprong op Carapaz. João Almeida van UAE Team Emirates eindigde als derde in het klassement, met een verschil van 52 seconden ten opzichte van de winnaar.

Poels stond zesde in klassement

Poels stond er bij aanvang van de slotetappe nog goed voor als nummer zes van het klassement, op ruim een minuut achterstand. Hij kreeg echter last van zijn maag en besloot het voor gezien te houden.

Het afhaken van de renner van Bahrain Victorious betekende dat Sam Oomen op de tiende plaats in het klassement de beste Nederlander was. De Jumbo-Visma-renner kwam in de slotrit als twaalfde over de finish.

Voor Higuita is het zijn tweede succes van het wielerseizoen. Eerder won hij een etappe in de Ronde van de Algarve.