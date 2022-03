Sonny Colbrelli is zes dagen na zijn hartstilstand weer terug in zijn vaderland Italië, laat zijn ploeg Bahrain Victorious zondag weten. De 31-jarige sprinter zakte maandag in elkaar na de openingsetappe in de Ronde van Catalonië.

Colbrelli finishte in de eindsprint van die rit als tweede achter Michael Matthews, waarna hij onwel werd. Hij moest worden gereanimeerd en verbleef de afgelopen dagen in het ziekenhuis van Girona.

Volgens Bahrain Victorious gaat het goed met Colbrelli. De komende dagen ondergaat hij verdere onderzoeken in een Italiaans kenniscentrum voor de diagnose en therapie van hart- en vaatziekten.

Naar aanleiding van het incident met Colbrelli pleitte Patrick Lefevere, de baas van Quick-Step Alpha Vinyl, afgelopen week voor grondiger hartonderzoek bij renners na een coronabesmetting. In zijn eigen ploeg kreeg Tim Declercq te maken met een ontstoken hartzakje.

Colbrelli, die eerder deze maand Parijs-Nice moest verlaten wegens bronchitis en om die reden ook Milaan-San Remo miste, behoort al jaren tot de toprenners in het peloton. Vorig jaar won hij Parijs-Roubaix.