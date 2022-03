Oud-wielrenner Tony Martin verkoopt de olympische medaille die hij in 2012 op de tijdrit veroverde en doneert de opbrengst aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Hij hoopt dat zijn zilveren plak van de Spelen van Londen zo'n 20.000 euro oplevert.

"Als ik mijn kleinkinderen kan vertellen dat ik mensen heb geholpen met deze medaille, betekent dat veel meer voor mij dan ze het origineel te laten zien. Niemand neemt me mijn herinneringen af", aldus Martin tegen Bild am Sonntag.

De 36-jarige Duitser werkt in Zwitserland op een privéschool als leerlingbegeleider en heeft daar 43 vluchtelingen opgevangen. "Door deze medaille te veilen, kan ik ze nog meer helpen."

Martin, viervoudig wereldkampioen tijdrijden, pakte in Londen achter Bradley Wiggins olympisch zilver. Hij veilt die originele medaille inclusief licht beschadigde doos nu voor de organisatie United Charity, die hulp biedt aan kinderen in nood in Oekraïne. De online veiling duurt twee weken. Het startbedrag voor de medaille is 5.000 euro.

Vorig jaar besloot Martin om zijn wielercarrière te beëindigen, ondanks een doorlopend contract bij Jumbo-Visma. De Duitser wilde niet langer door, omdat hij zich zorgen maakte om de veiligheid in de sport.

Martin kwam hard ten val in de Tour de France doordat een toeschouwer met een bord in haar handen in de weg stond. De vrouw werd bestraft met een boete van 1.200 euro.