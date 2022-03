Richard Carapaz heeft zaterdag de zesde etappe van de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Ecuadoraan van INEOS Grenadiers versloeg de Colombiaan Sergio Higuita in een sprint-à-deux na een aanval van 120 kilometer.

Carapaz hield Higuita maar net achter zich en boekte zijn tweede zege van het seizoen. Vorige maand veroverde de olympisch kampioen op de weg in Ecuador de nationale titel op de tijdrit.

De Australiër Kaden Groves, die eerder deze week de sterkste was in de tweede etappe in Catalonië, won op 48 seconden de sprint om de derde plaats. Sam Oomen behoorde ook tot het flink uitgedunde peloton en was op de dertiende plaats de beste Nederlander in de daguitslag.

In het algemeen klassement nam Higuita de leiding over van de Portugees João Almeida, die negentiende werd in de zesde etappe. De Colombiaan heeft zestien seconden voorsprong op Carapaz. Almeida staat nu op 52 tellen derde. Wout Poels zakte naar de zesde plaats en heeft ruim een minuut achterstand.

Carapaz en Higuita slaan gat op eerste beklimming

Carapaz en Higuita sprongen al vroeg in de 168,6 kilometer lange bergrit van Salou naar Cambrils weg uit een favorietengroep, waarvan onder anderen Wout Poels en Steven Kruijswijk deel uitmaakten. Alleen de Australiër Lucas Plapp kon hun tempo volgen, maar ook hij moest even later lossen.

De twee Zuid-Amerikanen sloegen op de Coll de les Llebres, een klim van de eerste categorie, een gat met de concurrentie. Gedurende de etappe liep hun voorsprong op naar meer dan 3,5 minuut.

Het verschil liep daarna nog iets terug, maar het werd ruim voor de finish duidelijk dat Carapaz en Higuita om de overwinning mochten strijden. De renner van BORA-hansgrohe ging de sprint aan, maar werd in de laatste meters nog net gepasseerd door Carapaz.

De Ronde van Catalonië, die deel uitmaakt van de WorldTour, wordt zondag afgesloten met een 138,6 kilometer lange rit van en naar Barcelona. Tijdens de etappe moet de Montjuïc zes keer worden beklommen.

Cerný wint bij een-tweetje Quick-Step in Wielerweek

In de slotrit Internationale Wielerweek Coppi e Bartali, die het peloton over 160 kilometer van Casalguidi naar Cantagrillo voerde, zorgden Josef Cerný en Rémi Cavagna voor een een-tweetje van Quick-Step Alpha Vinyl.

Cerný ging op de laatste beklimming van de dag alleen in de aanval. Net voor de finish wachtte de Tsjech nog op Cavagna, die de zege aan zijn ploeggenoot liet. Julius van den Berg was op de vierde plaats de beste Nederlander, achter de Israëliër Omer Goldstein.

De eindzege in de Internationale Wielerweek ging naar Eddie Dunbar. De Ier hield zijn leidende positie in het algemeen klassement in de slotrit vast en boekte zijn eerste profzege.