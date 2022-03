Mathieu van der Poel was enigszins verrast door zijn ritzege in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali. De Nederlander sprintte vrijdag naar de winst nadat hij een aanval van 60 kilometer had zien stranden.

"Ik had niet meer verwacht te kunnen winnen", gaf Van der Poel na afloop van de etappe toe. "Na de afdaling had ik een mooie voorsprong en kon ik het gat met de leiders dichten, maar ik werd nog gegrepen."

De kopman van Alpecin-Fenix maakte indruk in de vierde etappe. Hij sprong op 70 kilometer van de finish weg uit het peloton en dichtte een gat van drie minuten naar een kopgroep, waaruit hij op 11 kilometer van de meet demarreerde. Even later werd Van der Poel ingerekend door het peloton.

"Daarna probeerde ik een beetje te herstellen in het peloton en kon ik toch nog een mooie sprint rijden", vertelde hij. "Ik voelde me goed en dit is de manier waarop ik graag koers. Ik had er plezier in."

In de sprint maakte Van der Poel het alsnog af. De Brabander hield de Brit Ethan Hayter achter zich en boekte zijn eerste overwinning van het seizoen.

De Internationale Wielerweek wordt zaterdag afgesloten met een 160 kilometer lange heuvelrit van Casalguidi naar Cantagrillo. "Of ik dan opnieuw kan winnen? We zullen zien hoe ik me na deze rit voel", lachte Van der Poel.