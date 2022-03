Wout van Aert heeft vrijdag de 64e editie van de E3 Saxo Bank Classic gewonnen. De Belg kwam samen met zijn ploeggenoot Christophe Laporte over de finish na een nieuwe demonstratie van Jumbo-Visma.

Van Aert en Laporte reden samen weg op de Paterberg. Ze sloegen een groot gat met de achtervolgende groep en reden uiteindelijk zij aan zij over de finish. De Zwitser Stefan Küng werd op ruim anderhalve minuut van het Jumbo-Visma-duo derde.

Voor Van Aert is het de eerste keer dat hij de E3 Prijs op zijn naam schrijft. In 2019 werd de Belgische kampioen al wel een keer tweede in de Belgische voorjaarsklassieker, achter Zdenek Stybar.

Begin deze maand pleegde Jumbo-Visma ook al een indrukwekkende coup in de openingsrit van Parijs-Nice. Toen reden Van Aert en Laporte samen met Primoz Roglic weg op het laatste klimmetje en gunden de Belg en de Sloveen de Fransman de winst.

Van Aert en Laporte rijden weg op Paterberg

Van Aert ging op 43 kilometer van de finish in de aanval op de Paterberg. De kopman van Jumbo-Visma reed weg uit een groep van vijftien renners, onder wie Dylan van Baarle en Mike Teunissen.

Alleen Laporte kon het tempo van Van Aert volgen. Het duo sloeg al snel een gat en had op 25 kilometer van de meet bijna een minuut voorsprong op de achtervolgende groep.

Richting de finish werd het verschil steeds groter, waardoor duidelijk was dat Van Aert en Laporte in Harelbeke om de winst mochten strijden. De twee renners besloten echter zij aan zij over de finish te rijden. De Belg kwam na 203,9 kilometer net iets eerder over de eindstreep en werd zo de winnaar.

In de finale probeerde Van Baarle nog weg te springen uit de achtervolgende groep, maar die aanval had geen succes. Küng wist wel weg te komen en bleef de concurrentie net voor in de strijd om de derde plaats.