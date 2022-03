Mathieu van der Poel heeft vrijdag op indrukwekkende wijze de vierde etappe van de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali op zijn naam geschreven. De Nederlander zag een solo van 60 kilometer op 7 kilometer van de finish stranden, maar won vervolgens de sprint.

In de 158,7 kilometer lange rit van en naar Montecatini Terme sprong Van der Poel op 70 kilometer van de finish weg uit het peloton. De Brabander ging op jacht naar een kopgroep van zes renners en reed solo een gat van drie minuten dicht.

Op 11 kilometer van de meet liet Van der Poel zijn medevluchters achter om solo naar de finish proberen te rijden. Even later werd hij echter ingerekend door het flink uitgedunde peloton, waarna Mauro Schmid en Nicola Conci demarreerden.

Ook die aanval had geen succes, want het duo werd in de slotkilometer gegrepen. Vervolgens was Van der Poel in de massasprint alsnog de sterkste. Daarin bleef hij de Brit Ethan Hayter (tweede) en de Belg Rémy Mertz (derde) voor. Met Mick van Dijke (vijfde) en Koen Bouwman (zesde) eindigden er nog tweede Nederlanders in de top tien.

Voor Van der Poel betekende het zijn eerste overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend eindigde de kopman van Alpecin-Fenix als derde in Milaan-San Remo, waar hij zijn rentree maakte na rugproblemen en een knieoperatie.

De International Wielerweek wordt zaterdag afgesloten met een 160 kilometer lange heuvelrit van Casalguidi naar Cantagrillo.