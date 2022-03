João Almeida heeft donderdag de vierde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. De Portugees was in de koninginnenrit van 166,7 kilometer met aankomst bergop in een sprintje te sterk voor de Colombianen Sergio Higuita en Nairo Quintana, die wel de leiding in het algemeen klassement overnam. Wout Poels finishte als vierde.

De rit van La Seu d'Urgell naar skidorp Boí Taüll telde drie beklimmingen van de eerste categorie en een slotklim van 14,2 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5. De vlucht van de dag werd gevormd door zeven renners, maar alleen Mark Donovan en Bruno Armirail bleven richting de slotklim vooruit.

Armirail (Groupama-FDJ) liet Team DSM-renner Donovan snel achter zich in de slotfase en ging alleen verder, maar kreeg 9 kilometer voor de meet gezelschap van de uit het peloton ontsnapte George Bennett. Ze hielden het een kleine 6 kilometer vol, maar werden daarna gegrepen door de achtervolgende groep.

Na wat speldenprikjes bleven alleen Almeida, Higuita en Quintana over op weg naar de finish, maar Almeida was in de sprint duidelijk de sterkste. Quintana eindigde als tweede en neemt de leiderstrui over van de Australiër Ben O'Connor, die als twaalfde finishte op 23 seconden van Almeida.

In het algemeen klassement gaat Quintana nu aan de leiding, op de voet gevolgd door Almeida, die wel dezelfde tijd heeft. Higuita staat op zes tellen van zijn landgenoot. Poels is op de zesde plek, op 17 seconden van Quintana, de beste Nederlander.

De Ronde van Catalonië gaat vrijdag verder met een heuveletappe van 206,3 kilometer, de langste rit van deze editie. De WorldTour-koers duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar ging de eindzege naar Adam Yates.

Algemeen klassement 1. Nairo Quintana (Col)

2. João Almeida (Por) -

3. Sergio Higuita (Col) - +0.06

4. Ben O'Connor (Aus) - +0.16

5. Juan Ayuso (Spa) - +0.17

6. Wout Poels - +0.17

7. Tobias Halland Johannessen (Den) - +0.23

8. Guillaume Martin (Fra) - +0.23

9. Richard Carapaz (Col) - +0.26

10. Torstein Træen (Nor) - +0.34

Wout Poels maakte een goede indruk en finishte als vierde. Foto: Getty Images

Ritzege in Coppi e Bartali naar Tulett

De derde etappe van de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali werd gewonnen door Ben Tulett. De twintigjarige Tulett, bezig aan zijn eerste seizoen voor INEOS Grenadiers, reed op de slotklim in San Marino in de laatste kilometer weg bij drie medevluchters.

Zijn ploeggenoot Eddie Dunbar maakte deel uit van het viertal dat op de laatste klim voorop kwam en finishte als tweede. De Ier behield zo de leiderstrui. De Zwitser Marc Hirschi werd derde, de Brit Simon Carr vierde. Mathieu van der Poel speelde geen rol van betekenis in de finale.

Voor Tulett, die vierde stond in het klassement, was het zijn eerste overwinning als wielerprof. De kleine renner (1,66 meter) boekte vorig jaar al goede resultaten bij Alpecin-Fenix. Zo werd Tulett zeventiende in de Amstel Gold Race en twaalfde in de Waalse Pijl. Tulett is ook tweevoudig wereldkampioen veldrijden bij de junioren.