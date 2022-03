Elisa Balsamo heeft Lorena Wiebes donderdag van een tweede zege in de Exterioo Classic Brugge-De Panne afgehouden. De Italiaanse wereldkampioene verwees haar Nederlandse concurrente in de WorldTour-koers naar de tweede plaats.

De vrouweneditie van de Classic Brugge-De Panne werd voor de vijfde keer verreden en kreeg twee keer een Nederlandse winnares. In 2019 ging de zege naar Kirsten Wild, een jaar later was Wiebes de snelste.

Ook donderdag kwam Wiebes dicht bij de overwinning, toen een uitgedund peloton in de straten van De Panne begon aan de sprint. Balsamo, die vorig jaar verrassend wereldkampioen werd, bleek echter over meer power te beschikken dan de renster van Team DSM.

Met Marta Bastianelli mocht er nog een Italiaanse mee naar het podium. Daardoor viel de Nederlandse Lonneke Uneken als nummer vier net buiten de prijzen. Balsamo leidt riant in het WorldTour-klassement.

Koers ontsierd door grote valpartij

De eendaagse Vlaamse koers werd ontsierd door een grote valpartij op zo'n 15 kilometer van de streep. De meeste sprinters zaten echter vooraan in het peloton en ontsprongen daardoor de dans.

In de slotfase ging ook de Italiaanse Anna Trevisi lelijk onderuit in een bocht. Wiebes raakte daardoor even achterop en moest vlak voor de sprint nog een gat dichten. Tegen Balsamo was ze vervolgens niet opgewassen.

De editie bij de mannen werd woensdag al verreden. Daar ging de overwinning naar de Belg Tim Merlier, die de Nederlander Dylan Groenewegen klopte in een millimetersprint.