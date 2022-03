Jumbo-Visma-kopman Wout van Aert kan vrijdag in de E3 Saxo Bank Classic weer rekenen op de steun van zijn landgenoot Tiesj Benoot. Benoot liep drie weken geleden een knieblessure op bij een harde val in Strade Bianche, maar is daarvan hersteld.

Jumbo-Visma nam Benoot afgelopen winter over van Team DSM. De 28-jarige Belg moet dit voorjaar bij de Nederlandse topploeg een belangrijke rol gaan vervullen tijdens de klassiekers.

De laatste jaren deed Benoot vaak mee om de voorste plaatsen tijdens de eerste grote koersen van het seizoen. Het leverde hem één overwinning op: in 2018 schreef hij Strade Bianche op zijn naam.

Kopman Van Aert krijgt in de E3 Saxo Bank Classic verder hulp van Mike Teunissen, de Belgen Tosh Van der Sande en Nathan Van Hooydonck, de Italiaan Edoardo Affini en de Fransman Christophe Laporte.

Het grootste deel van die ploeg rijdt zondag ook Gent-Wevelgem, een koers die vorig jaar werd gewonnen door Van Aert. Alleen Van der Sande wordt dan vervangen door Nederlands kampioen Timo Roosen.

Na de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem volgen dit voorjaar onder meer Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, Parijs-Roubaix, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik nog.