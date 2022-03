Ben O'Connor is de nieuwe leider in de Ronde van Catalonië. De renner van AG2R Citroën won woensdag de derde etappe van Perpignan naar La Molina door solo over de finish te komen. Wout Poels finishte als zesde.

O'Connor zorgt zo al voor het derde Australische dagsucces in drie dagen tijd. De eerste twee ritten waren een prooi voor sprinters Michael Matthews en Kaden Groves.

In de eerste bergetappe bleef O'Connor, die vorig jaar als vierde eindigde in de Tour de France, een favorietengroepje zes seconden voor. Daarin zaten naast Poels ook onder anderen Nairo Quintana, Sergio Higuita en João Almeida.

O'Connor neemt de leiding over van de Noor Jonas Iversby Hvideberg, die in de lastige bergetappe op grote achterstand werd gezet. Donderdag staat in de Ronde van Catalonië, die nog duurt tot en met zondag, de koninginnenrit op het programma.

In het algemeen klassement zijn de verschillen nog altijd klein. De 26-jarige O'Connor heeft een voorsprong van tien seconden op de Spanjaard Juan Ayuso en twaalf op Quintana. Poels staat op zestien tellen zevende.

Tom Dumoulin haalde de finish van de derde etappe niet. De renner van Jumbo-Visma voelde zich ziek en stapte af.

Van der Poel ziet aanval niet beloond worden in Italië

In Italië won de Engelsman Ethan Hayter de tweede etappe van de Italiaanse wielerweek Coppi e Bartali. De 23-jarige renner van INEOS Grenadiers was de sterkste op een steil klimmetje van zo'n achthonderd meter op weg naar de finish in Longiano.

De Italiaan Matteo Sobrero eindigde als tweede, vlak voor de Brit Ben Tulett. Eddie Dunbar, een Ierse ploeggenoot van Hayter, nam de leiding in het algemeen klassement over van Mauro Schmid, de Zwitserse winnaar van de eerste etappe.

Mathieu van der Poel kon zich niet bemoeien met de ritzege. Hij ging twee keer in de aanval maar kwam kracht tekort in de finale van de rit over 165 kilometer van Riccione naar Longiano.

Van der Poel verklaarde voor de etappe dat het klassement niet zijn doel is. "Ik wil niet iedere dag alles uit de kast halen", zei hij. "Ik houd rekening met de klassiekers die eraan komen."