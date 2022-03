Dylan Groenewegen is er net niet in geslaagd om voor de tweede keer in zijn carrière de Minerva Classic Brugge-De Panne te winnen. De Nederlandse renner van BikeExchange - Jayco werd in een millimetersprint geklopt door de Belg Tim Merlier.

Merlier en Groenewegen gingen na 207 kilometer zij aan zij op de finish af. Op het laatste moment wist de Belg van Alpecin-Fenix zijn wiel net wat eerder over de streep te drukken, bleek na het bekijken van de finishfoto.

Groenewegen, die Jumbo-Visma na het vorige seizoen verruilde voor het Australische BikeExchange - Jayco, won de Vlaamse WorldTour-koers in 2019. Vorig jaar ging de zege naar de Ier Sam Bennett.

De koers stond in het verleden bekend als de Driedaagse De Panne, maar werd in 2018 omgedoopt in een eendaags evenement. Het is sindsdien een typische sprinterskoers.

Fabio Jakobsen zou aanvankelijk ook meedoen, maar de plannen werden gewijzigd toen Milaan-San Remo aan zijn programma werd toegevoegd. Daardoor besloot Quick-Step Alpha Vinyl om in Vlaanderen Mark Cavendish als kopman aan te wijzen.

Renner Movistar komt in botsing met seingever

Vanuit het vertrek in Brugge reden de Belgen Dimitri Peyskens en Jens Reynders samen met de Italiaan Enrico Battaglin weg uit het peloton. Met de wind licht in de rug hielden de sprintersploegen de situatie makkelijk onder de controle.

Na de samensmelting zorgde de stress in het peloton voor chaotische taferelen. Zo botste een renner van Movistar tegen een seingever aan. In de slotfase ging de Duitser Pascal Ackermann, een van de kanshebbers, hard tegen de grond.

Uiteindelijk kwam er toch een fraaie sprint in de De Panne, met Merlier als winnaar. De 29-jarige Belg won dit seizoen ook al een rit in Tirreno-Adriatico en Nokere Koerse. Nacer Bouhanni werd vlak achter Groenewegen derde. Olav Kooij van Jumbo-Visma finishte als vijfde.