Tom Dumoulin is woensdag tijdens de derde etappe van de Ronde van Catalonië afgestapt. De reden voor zijn opgave is vooralsnog onbekend.

De 31-jarige Dumoulin loste tijdens de bergrit naar La Molina vroeg uit het peloton en stapte kort daarna uit koers. Op dat moment was het nog een kleine zeventig kilometer tot de finish.

De Limburger reed een tijdje langs de medische wagen en nam daarna plaats in de ploegauto. Hij was overduidelijk teleurgesteld. Aan de cameraman die hem volgde, vroeg hij of deze "alsjeblieft kon weggaan".

Dumoulin wilde de Ronde van Catalonië als voorbereiding gebruiken op de Giro d'Italia, zijn grote doel van dit jaar. Daarnaast was de Spaanse rittenkoers een test voor de fitheid van de Jumbo-Visma-kopman. Hij miste eerder deze maand nog Strade Bianche vanwege een coronabesmetting.

Door de opgave kent Dumoulin opnieuw een tegenslag in de aanloop naar de Giro, die op 6 mei begint. In de aanloop naar de Ronde van Italië heeft hij nog de Volta Limburg Classic en Amstel Gold Race op zijn programma staan.

De Noor Jonas Iversby Hvideberg begon de derde etappe van de Spaanse rittenkoers als leider van het algemeen klassement. De koers duurt tot en met zondag.

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om de laatste meters van Tom Dumoulin in deze Ronde van Catalonië te bekijken.