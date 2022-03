Patrick Lefevere pleit voor grondiger hartonderzoek bij renners na een coronabesmetting. De ploegbaas van Quick-Step Alpha Vinyl reageert daarmee op het in elkaar zakken van Sonny Colbrelli na de finish van de openingsrit in de Ronde van Catalonië.

"Ik ben toch wel geschrokken", zegt Lefevere dinsdag tegen Sporza over het incident met Colbrelli. "We hebben in onze ploeg Tim Declercq gehad die plots een ontsteking aan zijn hartzakje kreeg. We zijn zeer voorzichtig. Elke renner ondergaat een hartonderzoek na zijn besmetting."

Colbrelli kreeg maandag na de openingsrit van de Ronde van Catalonië een hartstilstand en moest op de weg worden gereanimeerd. Inmiddels is hij aan de betere hand. De Italiaan eindigde in de eerste etappe van de Ronde van Catalonië als tweede achter Matthews en werd 100 meter na de finish onwel.

Dinsdagmiddag meldde zijn ploeg Bahrain Victorious dat Colbrelli aan een hartritmestoornis leed waardoor defibrillatie nodig was. Hij ondergaat donderdag verdere tests in het ziekenhuis van Girona om de oorzaak vast te stellen.

Colbrelli werd begin dit jaar geveld door een coronabesmetting. Eerder deze maand moest hij Parijs-Nice verlaten vanwege bronchitis, waardoor hij ook Milaan-San Remo miste. "Ik ga me niet uitspreken over het geval-Colbrelli zelf", aldus Lefevere. "Misschien heeft het er zelfs niets mee te maken. Maar als er bij ons nu iemand ziek wordt, nemen we geen risico."

"Je weet wat de gevolgen kunnen zijn. Dat zie je ook in de maatschappij", vervolgt de 67-jarige Belg. "Het maant in elk geval tot voorzichtigheid met onze renners. Met corona gaan we nu nog een stap verder. Niemand had gedacht dat het virus zo'n impact zou hebben op ons organisme. Bij de een zet het zich op de longen en bij de ander op het hart, zoals bij Tim Declercq."