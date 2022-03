Mathieu van der Poel is dinsdag als vierde geëindigd in de openingsrit van de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali. De overwinning in de eerste etappe van de Italiaanse rittenkoers ging naar de Zwitser Mauro Schmid. In de Ronde van de Catalonië was de Australiër Kaden Groves de sterkste in een waaierrit.

Van der Poel maakte in de finale van de ruim 164 kilometer lange rit van en naar Riccione deel uit van een achtervolgende groep van zo'n 25 renners. Die groep kwam uiteindelijk net tekort om vluchters Schmid en Eddie Dunbar in te rekenen.

In de sprint om de ritzege rekende Schmid overtuigend af met Dunbar. De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl boekte zijn tweede overwinning in zijn carrière, nadat hij vorig jaar een etappe in de Giro d'Italia op zijn naam had geschreven.

Van der Poel moest in de sprint om de derde plaats zijn meerdere erkennen in de Brit Ethan Hayter. Schmid is logischerwijs ook de eerste leider in het algemeen klassement.

Afgelopen zaterdag maakte Van der Poel in Milaan-San Remo zijn rentree in het peloton, nadat hij bijna drie maanden niet had gekoerst vanwege fysieke problemen. Hij kon in de klassieker over bijna 300 kilometer meteen weer meedoen om de winst en eindigde als derde.

De Internationale Wielerweek gaat woensdag verder met een bijna 166 kilometer lange heuvelrit van Riccione naar Longiano. De rittenkoers duurt tot en met zaterdag en werd vorig jaar gewonnen door Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard.

Australiër Groves wint waaierrit in Catalonië

In de tweede etappe van de Ronde van Catalonië was Groves de sterkste in de sprint van een groep van zo'n veertig renners. De 23-jarige renner van BikeExchange-Jayco bleef de Duitser Phil Bauhaus (tweede) en de Fransman Hugo Hofstetter (derde) voor. Steven Kruijswijk was op de achtste plek de beste Nederlander.

In de ruim 202 kilometer lange rit van L'Escala naar Perpignan viel het peloton op 14 kilometer van de finish uiteen door waaiers. Kruijswijk zat samen met zijn Jumbo-Visma-ploeggenoten Rohan Dennis, Sam Oomen en Robert Gesink en zijn landgenoot Wout Poels van voren.

Simon Yates, die eerder deze maand nog tweede werd in Parijs-Nice, was een van de renners die de slag had gemist. Ook Tom Dumoulin behoorde tot de achtervolgende groep, die uiteindelijk 33 seconden verloor.

In het algemeen klassement neemt de Noor Jonas Iversby Hvideberg de leiding over van Michael Matthews, die maandag de openingsrit won. Het verschil tussen de tweede is een seconde. Oomen is op de tiende plaats en elf seconden achterstand de beste Nederlander, een plek voor Kruijswijk.

De Ronde van Catalonië, die deel uitmaakt van de WorldTour, wordt woensdag vervolgd met een 161 kilometer lange bergrit van Perpignan naar La Molina. De Spaanse rittenkoers eindigt zondag en werd vorig jaar gewonnen door Adam Yates.