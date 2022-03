Mathieu van der Poel wil dit seizoen de Giro d'Italia en de Tour de France combineren. De Nederlander zei dinsdag voor de eerste etappe van de Settimana Coppi e Bartali in gesprek met het AD dat hij beide grote rondes helemaal uit wil rijden.

"Het is nog niet 100 procent zeker, maar een combinatie van Giro en Tour zit wel in mijn hoofd", zei de 27-jarige Van der Poel.

De Ronde van Italië begint op 6 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest en eindigt op 29 mei in Verona. Van der Poel ziet kansen om in de eerste week van de Giro de roze trui te pakken. De Tour de France begint ruim een maand later, op 1 juli in Kopenhagen.

Van der Poel maakte zaterdag in Milaan-San Remo zijn rentree in het peloton, nadat hij bijna drie maanden niet had gekoerst vanwege fysieke problemen. De Nederlander kon in de klassieker over bijna 300 kilometer meteen weer meedoen om de winst. Van der Poel eindigde op de Via Roma als derde.

De kopman van de Belgische ploeg Alpecin-Fenix doet nu mee aan de Italiaanse wielerwedstrijd Coppi e Bartali, die uit vijf ritten bestaat. Van der Poel rijdt de koers als voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix.

Vorig jaar debuteerde Van der Poel in de Ronde van Frankrijk. Hij won de tweede etappe en reed zes dagen in de gele leiderstrui. Daarna verliet Van der Poel zoals afgesproken de Tour, omdat hij zich ging voorbereiden op de olympische mountainbikewedstrijd in Japan. Een valpartij vroeg in de race maakte daar een einde aan zijn ambities om goud te pakken.