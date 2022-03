Sonny Colbrelli heeft in de nacht van maandag op dinsdag voor het eerst sinds zijn hartstilstand van zich laten horen. De Italiaan kreeg maandag na de openingsrit van de Ronde van Catalonië een hartstilstand en moest op de weg worden gereanimeerd. Inmiddels is hij aan de betere hand, deelt hij via sociale media.

De 31-jarige Colbrelli deelde vanuit het ziekenhuis in Girona via Instagram Stories heel wat steunbetuigingen van collega-renners, fans en wielerbonden.

Ook reageerde hij op Instagram op een bericht van de Australische ritwinnaar Michael Matthews, die schreef: "Hopelijk ben je in orde, maat. Ik wens je een snel herstel." Colbrelli reageerde daarop met de tekst: "Heel erg bedankt en gefeliciteerd."

Colbrelli eindigde in de eerste etappe van de Ronde van Catalonië als tweede achter Matthews en werd 100 meter na de finish onwel. Volgens een medisch bulletin van de organisatie van de Spaanse rittenkoers werd Colbrelli getroffen door een hartstilstand.

"Hulpverleners hebben met behulp van hartmassage en een defibrillator de situatie kunnen redden", schrijven de organisatoren in het bulletin. Colbrelli is vervolgens in een ambulance naar het ziekenhuis in Girona gebracht. Volgens zijn ploeg Bahrain Victorious was hij toen weer bij bewustzijn.

Dinsdag zal Colbrelli nog testen ondergaan om de oorzaak van de hartstilstand te kunnen achterhalen. "Alle testten die maandagavond zijn uitgevoerd, leverden geen reden tot zorg op en lieten geen aangetaste functies zien", aldus Bahrain Victorious.

Colbrelli had last van bronchitis

Colbrelli ontbrak afgelopen zaterdag nog in Milaan-San Remo, omdat hij nog te veel last had van bronchitis. De Europees kampioen op de weg moest daardoor eerder deze maand opgeven tijdens Parijs-Nice.

Colbrelli behoort al jarenlang tot de wereldtop in het wielerpeloton. De Italiaan won vorig jaar Parijs-Roubaix. In de sprint om de zege in de Franse kasseinenklassieker rekende hij af met onder anderen Mathieu van der Poel.

De zege in Parijs-Roubaix was toen de afsluiting van een topseizoen voor Colbrelli. Hij pakte vorig jaar onder meer de Europese titel op de weg, veroverde de eindzege in de Nederlands-Belgische rittenkoers Benelux Tour, werd Italiaans kampioen op de weg en won een rit in het Critérium du Dauphiné en in de Ronde van Romandië.

Bahrain Victorious maakte dinsdagochtend bekend dat ook Jack Haig de Ronde van Catalonië verlaat. De 28-jarige Australiër voelt zich volgens de ploeg niet lekker.