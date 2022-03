Sonny Colbrelli is weer bij bewustzijn nadat hij maandag in elkaar was gezakt na de finish van de openingsetappe van de Ronde van Catalonië. Hij werd succesvol gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.

De 31-jarige Colbrelli werd in een lastige sprint bergop nog tweede achter Michael Matthews. Na de finish brak er paniek uit toen Colbrelli in elkaar zakte. Het medisch personeel paste een hartmassage toe.

De ploeg van Colbrelli, Bahrain Victorious , liet vrij snel aan Velonews weten dat de sprinter inmiddels weer bij bewustzijn is. De Italiaan kan praten en bewegen, maar voelt zich wel slecht.

Later meldde zijn ploeg in een korte verklaring: "Na de sprint was Colbrelli bewusteloos. Hij kreeg verdere medische hulp en zijn toestand was stabiel toen hij in een ambulance naar het universitaire ziekenhuis van Girona werd gebracht om zijn toestand verder te onderzoeken."

Colbrelli keerde in Catalonië terug in het peloton. Hij moest Milaan-San Remo zaterdag overslaan vanwege ziekte, nadat hij in Parijs-Nice was afgestapt met bronchitis. Vorig jaar werd de sprinter Europees kampioen en won hij onder meer Parijs-Roubaix.

Wout Poels is een van de ploeggenoten van Colbrelli bij Bahrain Victorious in de Ronde van Catalonië. Hij werd in de openingsrit vijftiende en is daarmee de hoogst geklasseerde Nederlander.