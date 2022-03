Tom Dumoulin is maandag in de openingsrit van de Ronde van Catalonië probleemloos in het peloton gefinisht. De kletsnatte heuvelrit werd gewonnen door Michael Matthews.

De 31-jarige Dumoulin eindigde in Sant Feliu de Guíxols op de 21e plek, op een kleine achterstand van winnaar Matthews. De oud-ploeggenoot van de Nederlander klopte Sonny Colbrelli in een machtige sprint bergop.

Voor Matthews betekende het zijn eerste overwinning voor zijn nieuwe ploeg BikeExchange-Jayco. De laatste overwinning van de Australiër dateerde uit 2020, destijds won hij de Bretagne Classic in dienst van Sunweb.

Matthews mag zich na de etappezege de eerste leider in de Ronde van Catalonië noemen. Hij heeft dankzij de bonificatieseconden op de eindstreep in het algemeen klassement een voorsprong van tien seconden op Dumoulin en de andere klassementsrenners.

Dumoulin gebruikt de Ronde van Catalonië als voorbereiding op de Giro d'Italia, zijn grote doel van dit jaar. Daarnaast is de Spaanse rittenkoers een test voor de fitheid van de Jumbo-Visma-kopman. Hij miste eerder deze maand nog Strade Bianche vanwege een coronabesmetting.

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om de finish van de openingsrit te bekijken.

Molenaar strijdt om eerste bergtrui

In de rit van 171 kilometer met start en finish in Sant Feliu de Guíxols zaten drie gecategoriseerde klimmetjes, waarop om de eerste bergtrui werd gestreden. De 22-jarige Alex Molenaar kwam op de eerste beklimming als eerste door.

De Rotterdammer van Burgos-BH zat in de finale ook in de kopgroep, maar het lukte hem niet om op de laatste heuvel de bergtrui te veroveren. Hij heeft evenveel punten als de Noor Jonas Iversby Hvideberg en de Australiër Rohan Dennis, maar op basis van het algemeen klassement draagt Hvideberg dinsdag de rode trui.

De Ronde van Catalonië gaat dinsdag verder met een heuvelrit naar het Franse Perpignan. De rittenkoers, die tot en met zondag duurt, kent in de dagen daarna vooral veel klimwerk.