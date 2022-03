Bij Mathieu van der Poel overheerst de teleurstelling na zijn derde plaats in Milaan-San Remo. De Nederlander reed zaterdag zijn eerste koers in bijna een half jaar, maar baalde dat hij de overwinning had misgelopen.

"Of ik terugkom om te winnen? Tja, ik word ook steeds ouder en dit is een gemiste kans", zei Van der Poel na afloop van Milaan-San Remo. Hij maakte in 'La Primavera' zijn rentree na rugproblemen en een knieoperatie.

De kopman van Alpecin-Fenix kwam enkele seconden na winnaar Matej Mohoric over de finish. Ook moest hij Anthony Turgis, die in de slotkilometer was weggereden uit de favorietengroep, voor zich dulden.

"Ik win de sprint van de grootste favorieten voor de derde plaats. Het was jammer dat we vandaag niet voor de overwinning konden sprinten", baalde hij. "Maar dat is Milaan-San Remo. De wedstrijd is nu al een paar keer zo geëindigd. Het blijft een heel lastige koers om te winnen."

Matej Mohoric komt juichend over de meet. Matej Mohoric komt juichend over de meet. Foto: ANP

'Ben wel heel blij met mijn niveau'

Van der Poel, die vorig jaar als vijfde eindigde in het Italiaanse wielermonument, zag hoe Mohoric demarreerde in de afdaling van de Poggio. De Sloveen sloeg een gat met de concurrentie en hield net stand.

"We weten allemaal dat hij goed kan dalen, maar de groep was ook groot genoeg om het gat te dichten", aldus de Brabander. "Misschien misten we een paar ploeggenoten om hem terug te halen, maar dat is ook koersen. Aan de andere kant verdient hij het ook, als je het kan volhouden tot de streep."

Er heerste niet alleen maar teleurstelling bij Van der Poel. "Ik ben wel heel blij met mijn niveau en dat ik geen last van mijn rug heb. Dat is nog het positiefste."

Van der Poel gaat dinsdag van start in de Italiaanse Wielerweek Coppi & Bartali. Daarna rijdt hij Dwars door Vlaanderen (30 maart), de Ronde van Vlaanderen (3 april) en Parijs-Roubaix (17 april).