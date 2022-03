Matej Mohoric heeft zaterdag Milaan-San Remo op zijn naam geschreven. De Sloveen sprong in de afdaling van de Poggio weg uit een favorietengroep en kwam net voor de concurrentie solo over de finish. Mathieu van der Poel eindigde als derde.

De 27-jarige Mohoric behoorde in de finale tot een groep van zo'n twintig renners. In de afdaling van de Poggio sloeg hij een indrukwekkend gat met de concurrentie en op de finish hield hij twee seconden over op de aanstormende Fransman Anthony Turgis.

Kort achter Turgis kwam Van der Poel, die in 'La Primavera' zijn rentree maakte na rugproblemen en een knieoperatie, als derde over de finish. Tadej Pogacar en Wout van Aert moesten zich tevredenstellen met de respectievelijk vijfde en achtste plaats.

Voor Mohoric is het de eerste keer dat hij een wielermonument wint. Vorig jaar schreef de renner van Bahrain Victorious onder meer twee etappes in de Tour de France op zijn naam en eerder in zijn carrière won hij ook al een rit in zowel de Giro d'Italia (2018) als de Vuelta a España (2017).

Mohoric is de opvolger van Jasper Stuyven, die zijn titel in Milaan-San Remo vanwege ziekte niet kon verdedigen. Oud-winnaars John Degenkolb (2015) en Julian Alaphilippe (2019), Sonny Colbrelli en Mike Teunissen meldden zich om dezelfde reden af.

Foto: Getty Images

Pidcock moet al lossen op Capo Berta

In de 113e editie van Milaan-San Remo vormde zich al vroeg een kopgroep van acht renners. De Italianen Alessandro Tonelli, Filippo Tagliani, Samuele Rivi en Filippo Conca gingen samen met de Spanjaarden Diego Sevilla en Ricardo Zurita en de Kazachen Yevgeniy Gidich en Artyom Zakharov op avontuur.

Het gezelschap bleef urenlang vooruit en bouwde een maximale voorsprong van zo'n zeven minuten op. Met nog ongeveer 70 kilometer voor de boeg voerde het peloton het tempo op en werd het verschil snel teruggebracht.

Op de Capo Berta viel de kopgroep uiteen en uiteindelijk bleven Rivi en Tonelli vooraan over. Tom Pidcock, een van de favorieten, moest op dezelfde klim al lossen uit het peloton. Even later kreeg Peter Sagan problemen met zijn ketting, waardoor ook hij op achterstand raakte.

Foto: Getty Images

Aanvallen Pogacar op Poggio leveren niets op

Het peloton dunde op de Cipressa steeds verder uit en onder anderen Fabio Jakobsen kon het tempo niet meer volgen. Van der Poel behoorde nog wel tot de favorietengroep van zo'n dertig man.

Op de Poggio werden vroege vluchters Rivi en Tonelli al snel ingerekend en ging Pogacar meerdere malen zonder succes in de aanval. Søren Kragh Andersen sloeg kort voor de top wel een gaatje, maar wist ook niet weg te komen.

Uiteindelijk bleef een groepje van zo'n twintig renners met onder anderen Van der Poel en Van Aert over. Mohoric sprong daaruit in de afdaling weg en pakte een flinke voorsprong. De concurrentie probeerde het gat nog te dichten, maar de Sloveen hield net stand op de Via Roma.