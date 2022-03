Fabio Jakobsen kan niet wachten tot hij zaterdag mag debuteren in Milaan-San Remo. De sprinter werd woensdag pas toegevoegd aan de selectie van zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl, maar gelooft in zijn kansen. "Al weet ik dat winnen moeilijk wordt", zegt hij.

Als Jakobsen zaterdag mee wil doen om de zege, dan heeft hij naar eigen zeggen een "topdag" nodig. "Makkelijk wordt het niet. Je moet als sprinter op de Via Roma (de finishstraat, red.) komen en hopen dat er nog iets in de benen zit", zegt hij.

Op de slotklim, de Poggio, wordt het volgens de sprinter aanklampen. De top van de mythische klim ligt op 6 kilometer van de streep in San Remo. "Daar gaat het vijf minuten lang full gas. Met de benen die ik nu heb zou die klim normaal geen probleem mogen vormen."

Toch durft Jakobsen niet goed te voorspellen wat hij zaterdag precies kan verwachten. "Ik zat nog nooit langer dan zes uur op de fiets in een wedstrijd of training, dus ik weet niet hoe snel ik zal zijn. Maar dit is een wielermonument. Ik denk dat je dan net iets meer kan."

Fabio Jakobsen werd woensdag pas toegevoegd aan de selectie van Quick-Step Alpha Vinyl voor Milaan-San Remo. Foto: EPA

'Dit is een droom die uitkomt'

Voor Jakobsen is deelname in Milaan-San Remo een "droom die uitkomt". "Het is een koers die ik al kijk sinds ik jong ben. Ik droom al lang over deze koers. De laatste 100 kilometer langs de kust zijn iconisch."

Jakobsen kwam pas in beeld voor Milaan-San Remo na het uitvallen van ploeggenoten Julian Alaphilippe, Davide Ballerini en Kasper Asgreen. "Ik wist dat ik me gereed moest houden", aldus Jakobsen. "Als je in vorm bent, kan een selectie altijd nog veranderen en ik ben nog nooit zo vroeg in het seizoen zo goed geweest."

De 25-jarige Jakobsen heeft in het nog prille wielerseizoen al zes dagzeges op zijn naam staan. Hij won Kuurne-Brusse-Kuurne, twee etappes in zowel de Ronde van de Algarve als de Ronde van Valencia en één rit in Parijs-Nice.

De Gelderlander trok daarmee de stijgende lijn door nadat hij vorig jaar zijn comeback had gemaakt na zijn zware val in de Ronde van Polen van een jaar eerder. Hij moest daar maanden van herstellen.

In de klassieker over 293 kilometer heeft Jakobsen niets te duchten van onder anderen Caleb Ewan, Jasper Stuyven en John Degenkolb. Zij hebben zich afgemeld vanwege ziekte. Mathieu van der Poel is er daarentegen wel bij. De nummer vijf van vorig jaar maakt zijn rentree. De finish van de Italiaanse eendagsklassieker wordt rond 16.00 uur verwacht.