Mathieu van der Poel kan niet wachten op zijn rentree in het peloton. De kopman van Alpecin-Fenix rijdt zondag in Milaan-San Remo zijn eerste koers nadat hij maandenlang was geveld door rugproblemen.

"De afgelopen maanden waren zeker niet mijn favoriete", aldus Van der Poel. "Ik had al langere tijd wat problemen. Het begon al bij de Tour de France en daarna haalde ik niet het niveau wat ik nastreefde. Dat was erg moeilijk. Ik hoopte dat door rust de problemen zouden verdwijnen, maar dat gebeurde niet."

Van der Poel besloot vorig jaar na Parijs-Roubaix, waarin hij derde werd, niet meer op de racefiets te stappen. Hij deed eind december nog wel mee aan een cross in Dendermonde, maar werd daar gedeclasseerd door Wout van Aert. Vervolgens liet hij zich opereren aan zijn knie, waarbij littekenweefsel werd weggenomen.

"Na die operatie heb ik twee weken op de bank gelegen", aldus Van der Poel. "Dat was niet de leukste tijd. We hebben wat series gekeken. Mijn vrienden, familie en vriendin waren denk ik niet heel blij, want ik was niet de leukste thuis. Ze zullen blij zijn dat ik weer kan fietsen."

Mathieu van der Poel rijdt zondag in Milaan-San Remo de eerste koers van het jaar. Foto: Getty Images

'Ik kan om de overwinning strijden'

Van der Poel reisde na zijn revalidatie naar de Spaanse badplaats Dénia om conditie op te bouwen. "De eerste twee weken waren heel zwaar. Ik had slechte benen en ik boekte maar heel langzaam progressie."

"Ik had dan ook niet verwacht dat ik de klassiekers zou rijden, maar in de laatste twee weken ging het goed. Ik kon zelfs wat segmenten op Strava aanvallen. Dat was voor mij moment waarop ik zei dat ik weer kon koersen. Ik had dat zelf niet verwacht."

Van der Poel zal na Milaan-San Remo, ook de Italiaanse rittenkoers Coppi-Bartali en Dwars door Vlaanderen rijden ter voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen, die op 3 april verreden wordt. De Brabander denkt dat hij daar alweer om de zege kan strijden.

"Mijn rug is nog niet zoals het moet zijn, maar het gaat goed en ik kijk ernaar uit om weer te gaan koersen. Ik heb er vertrouwen in dat ik nog wat van het klassiekersseizoen kan maken. Ik zou ook niet naar de klassiekers gaan als ik niet denk dat ik voor de overwinning kan gaan."