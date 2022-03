Jasper Stuyven heeft zich donderdag vanwege ziekte afgemeld voor Milaan-San Remo, de wielerklassieker die hij vorig jaar wist te winnen. De Belg is een van de vele afwezigen bij de eerste grote klassieker van het wielerseizoen.

"Ziek worden in deze periode van het seizoen is een grote teleurstelling", aldus de 29-jarige Stuyven, die zaterdag wordt vervangen door Mads Pedersen. De Deen maakt zijn debuut in Milaan-San Remo.

Vorig jaar won Stuyven de koers nadat hij op zo'n 2,5 kilometer was weggesprongen uit een groep met favorieten. De renner van Trek-Segafredo had aan de finish net genoeg over om onder anderen de aanstormende Caleb Ewan en Wout van Aert voor te blijven.

"Natuurlijk keek ik er enorm naar uit om met nummer 1 op mijn rug te racen na het winnen van mijn eerste 'monument' vorig jaar", zei Stuyven. "Ik dacht dat ik veilig door Parijs-Nice was gekomen, maar waarschijnlijk heb ik daar iets opgepikt."

Stuyven is niet de eerste renner die zich afmeldt bij de organisatie van Milaan-San Remo. Donderdag meldde oud-winnaar John Degenkolb (2015) zich eveneens af. Eerder gingen Julian Alaphilippe en Sonny Colbrelli (allebei bronchitis), Davide Ballerini, Mike Teunissen en Oliver Naesen (allen ziek) hen voor.

Milaan-San Remo werd in het verleden vaak door sprinters gewonnen, maar de laatste vijf jaar was het woord aan de aanvallers. De 113e editie van de wielerkoers begint zaterdag om 9.50 uur.