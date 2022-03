Tom Dumoulin heeft besloten om de Volta Limburg Classic aan zijn programma toe te voegen. De Limburger is op zaterdag 2 april de kopman van Jumbo-Visma in de eendagskoers.

De 31-jarige Dumoulin rijdt de Volta Limburg Classic, omdat hij de Italiaanse eendagskoers Strade Bianche vanwege een positieve coronatest eerder deze maand aan zich voorbij moest laten gaan.

"De Volta Limburg Classic kende dit jaar al een zeer mooi deelnemersveld. We willen in Eijsden altijd de beste renners aan de start hebben en dat Dumoulin nu op de startlijst staat, is fantastisch", zegt koersdirecteur Roy Packbier. "Dumoulin kan bij ons op een warm onthaal rekenen."

Aan de 47e editie van de Volta Limburg Classic doen vier ploegen uit de WorldTour mee en vijf procontinentale teams.

Vorig jaar was de wedstrijd vanwege de coronamaatregelen verplaatst van april naar juli. Als gevolg van de grote wateroverlast in Limburg ging het evenement toen niet door.

Dumoulin komt in april twee keer uit voor eigen publiek. Op zondag 10 april verschijnt de geboren Maastrichtenaar aan de start van de Amstel Gold Race.