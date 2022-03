De wielerploeg van Jumbo-Visma wil met Nils van der Poel in gesprek over een mogelijke samenwerking. De tweevoudig olympisch kampioen beëindigde afgelopen weekend zijn schaatscarrière en zoekt naar een nieuwe uitdaging.

Woensdag meldde het AD al dat de Amerikaanse wielerploeg EF Education om de tafel wil met de 25-jarige Van der Poel. Hij zou dan ook fysieke tests moeten doen om te kijken waar hij als wielrenner toe in staat is.

Een woordvoerder bevestigt donderdag dat ook Jumbo-Visma contact zoekt met de Zweed, die op de Spelen in Peking goud veroverde op de 5.000 en 10.000 meter.

"Sportief directeur Merijn Zeeman staat uiteraard open voor een gesprek, om uit te vogelen of we interessant voor elkaar zijn", aldus de woordvoerder van Jumbo-Visma. "Maar zo'n gesprek staat vooralsnog niet gepland. We hebben hem niet gesproken, noch iemand die hem representeert."

Nils van der Poel nam zaterdag bij de wereldbekerfinale in Thialf afscheid als schaatser. Nils van der Poel nam zaterdag bij de wereldbekerfinale in Thialf afscheid als schaatser. Foto: ANP

Van der Poel trainde al veel op de fiets

Het is weleens voorgekomen dat een schaatser de overstap maakt naar het wielrennen. Zo pakte Jan Bos op de Winterspelen van 1998 en 2002 zilver op de 1.000 meter, waarna hij in 2004 als baanwielrenner actief was op de Zomerspelen.

Van der Poel trainde de afgelopen jaren al veel op de fiets, blijkt uit het trainingsschema dat hij vorige maand tijdens de Spelen online zette. In het ruim zestig pagina's tellende document is onder meer te lezen dat de Zweed zich met urenlange fietstrainingen voorbereidde op de olympische races in Peking. Zo deed hij trainingen van soms wel zes of zeven uur.

De reden dat Van der Poel stopte met schaatsen is dat hij het niet zitten om zijn leven opnieuw vier jaar in het teken van de Winterspelen te stellen. "Ik denk dat ik te avontuurlijk ben om iets te herhalen wat ik al eerder heb gedaan", vertelde hij begin maart bij de aankondiging van zijn afscheid. Van der Poel pakte vervolgens de wereldtitel allround in Hamar en was zaterdag bij de wereldbekerfinale in Heerenveen de snelste op de 5 kilometer.