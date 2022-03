Mark Cavendish heeft woensdag Milaan-Turijn op zijn naam geschreven. De 34-voudig ritwinnaar in de Tour de France was de snelste in de massasprint bij de Italiaanse eendagskoers, waardoor hij in het aantal zeges op gelijke hoogte is gekomen met Sean Kelly.

De 36-jarige Cavendish werd in de straten van Turijn uitstekend gebracht door Michael Mørkøv en de Brit maakte het werk van zijn ploeggenoot bij Quick-Step goed af. Nacer Bouhanni (tweede) en Alexander Kristoff (derde) kwamen een fietslengte tekort.

Voor Cavendish is het alweer zijn 159e zege in zijn carrière, waarmee hij Sean Kelly evenaart. De Ierse legende domineerde in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw het sprinterspeloton en deelt nu samen met Cavendish de vijfde plaats op de lijst met renners met meeste zeges aller tijden.

Eddy Merckx voert dat rijtje aan met 283 overwinningen. Cavendish heeft de tweede plaats op de ranglijst al wel in het vizier. Rik Van Looy boekte van 1953 tot 1970 162 overwinningen in het wielerpeloton.

Cavendish is bezig aan zijn tweede jeugd als renner. De Brit keerde vorig jaar terug bij Quick-Step in de hoop weer wedstrijden te kunnen winnen. Voor zijn komst naar de Belgische ploeg had de 42-voudig ritwinnaar in de drie grote rondes al drie jaar geen zege meer geboekt.

De hereniging met teambaas Patrick Lefevere pakte goed uit voor Cavendish: vorig seizoen won hij tien wedstrijden, waaronder vier etappes in de Tour de France. Na zijn zege in Milaan-Turijn staat de teller dit seizoen al op drie overwinningen. In februari won hij een rit in de Ronde van de Verenigde Emiraten en in de Ronde van Oman.