Lorena Wiebes heeft woensdag Nokere Koerse op haar naam geschreven. De Nederlandse renster van Team DSM was een klasse apart in de sprint van de Belgische eendagskoers. Bij de mannen sprintte Tim Merlier naar de winst.

De 22-jarige Wiebes kwam als eerste door de bocht van de Nokereberg, op zo'n 200 meter van de streep, en sprintte iedereen uit het wiel op de licht oplopende kasseienweg. De Belgische Lotte Kopecky werd tweede. Marta Bastianelli uit Italië eindigde op de derde plaats.

Aan het einde van de sprint kwam de Italiaanse Arianna Fidanza nog lelijk ten val op de kasseien. Het is nog niet duidelijk of de renster van Team BikeExchange verwondingen heeft overgehouden aan de smak. De koers werd sowieso al ontsierd door verschillende valpartijen, waardoor Wiebes drie ploeggenoten zag wegvallen.

Voor Wiebes is het al de derde overwinning van het seizoen. De sprintster was zaterdag ook al de beste in de Ronde van Drenthe en vorige week won ze een wedstrijd in het Belgische Oetingen. In Nokere Koerse is ze de opvolger van Amy Pieters, die na een zware valpartij in Spanje nog altijd met zwaar hersenletsel in het ziekenhuis ligt.

Wiebes beleefde vorig jaar een topseizoen: ze boekte toen dertien overwinningen, waaronder twee ritzeges in de Women's Tour en een zege in de Scheldeprijs. In 2019 won ze ook al Nokere Koerse.

Merlier wint met overmacht

Bij de mannen was Merlier een klasse apart in Nokere Koerse. Na een rit van bijna 190 kilometer was de renner van Alpecin-Fenix duidelijk de sterkste in de sprint van het uitgedunde peloton.

De 29-jarige Belg kon in zijn thuisland zelfs nog even achteromkijken. De Duitser Max Walscheid en de Belg Arnaud De Lie completeerden het podium van de 76e editie van de eendaagse wielerkoers.

Vorig jaar won in de persoon van Ludovic Robeet ook een Belg. De twee edities daarvoor waren de Nederlanders Fabio Jakobsen en Cees Bol het sterkst in Nokere Koerse.