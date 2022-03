Fabio Jakobsen is woensdag opgenomen in de ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl die zaterdag aan de start van Milaan-San Remo verschijnt. De Nederlandse sprinter maakt zijn debuut in een monument.

Jakobsen heeft in de klassieker over 293 kilometer gezelschap van ploeggenoten Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Mikkel Honoré, Florian Sénéchal en Zdenek Stybar.

Aanvankelijk zou ook kanshebber Julian Alaphilippe tot de ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl behoren. De wereldkampioen en Milaan-San Remo-winnaar van 2019 heeft echter moeten afhaken vanwege bronchitis.

"We gaan met een jonge ploeg van start, waartoe ook Fabio behoort. Hij beleeft vooralsnog een geweldig seizoen. Hoewel we niet tot de favorieten behoren, zijn we volop gemotiveerd", zegt directeur Davide Bramati namens Quick-Step.

Jakobsen beleeft zeer sterk seizoen

De 25-jarige Jakobsen maakt indruk in het nog prille wielerseizoen. De sprinter heeft al zes dagzeges op zijn naam staan: hij won Kuurne-Brusse-Kuurne, twee etappes in zowel de Ronde van de Algarve als de Ronde van Valencia en één rit in Parijs-Nice.

Hij trekt daarmee de stijgende lijn door nadat hij vorig jaar zijn comeback had gemaakt na zijn zeer zware val in de Ronde van Polen van een jaar eerder. Jakobsen moest daar maanden van herstellen.

Milaan-San Remo werd in het verleden vaak door sprinters gewonnen, maar de laatste vijf jaar was het woord aan de aanvallers, onder wie dus Alaphilippe. Vorig jaar ging de Belg Jasper Stuyven met de winst aan de haal.