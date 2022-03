Primoz Roglic heeft zondag Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De Sloveen van Jumbo-Visma hield dankzij uitstekend werk van zijn ploeggenoot Wout van Aert zijn leidende positie in het algemeen klassement vast in de slotrit, die werd gewonnen door Simon Yates.

Roglic verdedigde in de laatste etappe met start en finish in Nice een voorsprong van 47 seconden op Yates. De Brit deed in de slotrit een aanval op de leiderstrui van de Sloveen, maar die verloor dankzij het werk van Van Aert uiteindelijk slechts negen seconden.

Yates reed op 19 kilometer van de finish op de laatste klim weg uit een favorietengroep, waaruit Daniel Martínez (de nummer drie van het klassement) kort daarvoor moest lossen door een lekke band. Even later kon ook Nairo Quintana het tempo niet volgen, waardoor Roglic en Van Aert met z'n tweeën in de achtervolging moesten.

Yates pakte 25 seconden voorsprong, waardoor de leiderstrui van Roglic in gevaar kwam. Van Aert had echter nog wat over en verrichtte geweldig werk voor zijn kopman. Hierdoor werd het verschil richting de finish steeds kleiner en hield Roglic stand.

Yates boekt eerste zege sinds Giro

Van Aert en Roglic kwamen nog wel heel dicht bij Yates, maar de renner van BikeExchange-Jayco bleef uit de greep van het Jumbo-Visma-duo en won de slotrit. Hij boekte zijn eerste overwinning sinds zijn ritzege in de Giro d'Italia van vorig jaar.

Van Aert werd met Roglic in zijn wiel tweede in de laatste etappe. Wout Poels was op de negende plaats de beste Nederlander in de daguitslag. De Limburger kwam een kleine twee minuten na Yates over de finish.

In het eindklassement hield Roglic nummer twee Yates 29 seconden achter zich. Martínez eindigde op ruim 2,5 minuut als derde. Poels was op de vijftiende plaats en een achterstand van ruim twaalf minuten de beste Nederlander in het klassement.

Roglic boekte zaterdag in de zevende etappe zijn eerste overwinning van het seizoen. Hij legde de basis voor zijn eindzege al in de openingsrit, toen Jumbo-Visma een imponerende coup pleegde.