Tadej Pogacar heeft zondag voor de tweede keer op rij Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De leiderstrui van de Sloveen kwam in de slotrit niet meer in gevaar. De ritzege ging naar Phil Bauhaus.

De 23-jarige Pogacar, die eerder dit jaar ook al de UAE Tour en Strade Bianche won, was de hele Tirreno-Adriatico dominant. Hij sloeg in de vierde etappe een dubbelslag en zegevierde ook in de zesde rit. In het eindklassement heeft hij een voorsprong van 1.52 minuten op Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. Mikel Landa werd derde (+2.33).

Thymen Arensman is de beste Nederlander van deze Tirreno-Adriatico. De 22-jarige renner van Team DSM eindigde in het algemeen klassement als zesde op 3.16 minuten van Pogacar. Hij houdt daarmee namen als Damiano Caruso en Thibaut Pinot achter zich.

De slotrit werd een prooi voor Bauhaus. De Duitser was de beste in de massasprint in de straten van San Benedetto del Tronto. Bauhaus hield Giacomo Nizzolo en Kaden Groves net achter zich. Olav Kooij was op plek acht de beste Nederlander.

Veel renners gebruiken Tirreno-Adriatico als voorbereiding op de Giro d'Italia, die op 6 mei van start gaat. Pogacar zal zich weer gaan richten op de Tour de France, die hij de afgelopen twee jaar won.