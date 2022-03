Tadej Pogacar heeft zaterdag opnieuw van zich doen spreken met een ritzege in Tirreno-Adriatico. De leider van het algemeen klassement won de koninginnenrit na een imposante solo.

Pogacar reed op de tweede en laatste beklimming van de Monte Carpegna weg bij de concurrentie en soleerde naar zijn tweede dagzege. Eerder won hij de vierde etappe van deze editie van Tirreno-Adriatico.

Remco Evenepoel was voor aanvang van de koninginnenrit met negen seconden achterstand de naaste belager van Pogacar in het klassement. De Belg kende een behoorlijke inzinking in de koninginnenrit en moest op de Monte Carpegna lossen uit het peloton. Hij verloor meer dan vier minuten op Pogacar.

Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard eindigde op ruim een minuut van Pogacar als tweede. De Deen staat met een achterstand van 1.52 minuten ook tweede in het klassement. Thymen Arensman, op de zesde plek de beste Nederlander in het klassement, werd tiende in de koninginnenrit.

Tadej Pogacar rijdt weg bij zijn concurrenten. Tadej Pogacar rijdt weg bij zijn concurrenten. Foto: AFP

Pogacar heerst in nog pril seizoen

Net als in de voorgaande jaren lijkt er weer geen maat te staan op Pogacar. De 23-jarige Sloveen schreef eind februari al de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam, waarbij hij twee etappes won. Bovendien won hij Strade Bianche.

Dit seizoen hoopt Pogacar voor de derde keer op rij de Tour de France te winnen. Hij zal dan af moeten rekenen met onder anderen landgenoot Primoz Roglic, die momenteel heerst in Parijs-Nice.

Tirreno-Adriatico wordt zondag afgesloten met de traditionele korte slottijdrit in de straten van San Benedetto del Tronto. De eindzege in de WorldTour-koers kan Pogacar met een voorsprong van bijna twee minuten haast niet meer ontgaan.