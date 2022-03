Primoz Roglic heeft de voorlaatste etappe van Parijs-Nice zaterdag naar zijn hand gezet. De leider van het algemeen klassement reed in een etappe met aankomst bergop weg bij zijn concurrenten.

Met nog 5 kilometer te gaan ontsnapte de Sloveen samen met Nairo Quintana, Simon Yates en Daniel Martínez uit het peloton op de slotklim, die een lengte van 14,9 kilometer en een stijgingspercentage van liefst 7,3 had. De bergrit had een lengte van in totaal 155,5 kilometer.

Op zo'n 200 meter voor de meet reed Roglic weg bij zijn concurrenten. Hij pakte op de finish tien bonificatieseconden en kreeg zo op de voorlaatste dag van de Franse etappekoe de gele leiderstrui nog iets steviger om zijn schouders.

In het algemeen klassement won Roglic acht seconden ten opzichte van zijn naaste belager Yates. Martínez volgt in het klassement op een minuut van de Sloveen. Bauke Mollema (+6,13) is op de zestiende plek de beste Nederlander.

Primoz Roglic viert de ritzege met zijn kind. Primoz Roglic viert de ritzege met zijn kind. Foto: AFP

Merkwaardige afzegging van Geniets

Kevin Geniets kon in de zevende etappe niet starten door een merkwaardig incident voor de race. De Luxemburgs kampioen haakte af omdat voorafgaand aan de bergrit een reclamebord op zijn enkel viel (zie de beelden hieronder).

Ook Mike Teunissen rijdt Parijs-Nice dit jaar niet uit. Na enkele kilometers kneep de Nederlander in de remmen, omdat hij zichzelf niet wilde forceren richting de klassiekers van de komende weken.

Zo zette de in de afgelopen twee dagen begonnen exodus van renners uit de Franse koers zich voort. Veel coureurs willen met de voorspelde kou geen verkoudheid oplopen en slaan om die reden de laatste twee ritten over.

Parijs-Nice wordt zondag afgesloten met een etappe in en rond Nice. Ook dan zal er het nodige klimwerk op het programma staan.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet op het merkwaardige incident met Kevin Geniets te bekijken.