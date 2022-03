Warren Barguil heeft vrijdag de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. De Fransman bleef als enige over na een lange vlucht en soleerde naar de winst in Fermo. Remco Evenepoel, die op 9 kilometer voor het einde een aanval had ingezet, kwam door het missen van een bocht niet verder dan plek negen.

Na de aanval van Evenepoel konden alleen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard meteen volgen. De drie kopmannen hadden op dat moment een achterstand van vijftig seconden op de koplopers, totdat Evenepoel de verkeerde richting opging.

In plaats van rechtsaf te slaan, reed Evenepoel rechtdoor. Ook Pogacar en Vingegaard gingen de verkeerde kant op, maar kon snel weer aansluiten. De terugkeer naar het peloton kostte Evenepoel wel de nodige kracht. Door de fout werd een mogelijke strijd om de ritzege onmogelijk.

Vooraan reed Barguil op 3 kilometer van de finish weg bij medevluchters Xandro Meurisse en Simone Velasco. In de finale kwam de Fransman niet meer in de problemen. Het was voor Barguil zijn eerste grote overwinning in ruim twee jaar tijd.

Ondanks de fout in de slotfase van de wedstrijd behield Pogacar de leiderstrui in de Tirreno. Hij heeft een voorsprong van negen seconden op Evenepoel.

Veel renners gebruiken Tirreno-Adriatico als voorbereiding op de Giro d'Italia, die op 6 mei van start gaat. Tirreno-Adriatico wordt zaterdag vervolgd met de zesde etappe en duurt nog tot en met zondag.