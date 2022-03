Mathieu Burgaudeau heeft vrijdag de zesde etappe van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De 23-jarige Fransman sprong in de slotkilometers weg en bleef het jagende peloton net voor. Primoz Roglic behield de leiderstrui.

Burgaudeau nam met nog 9 kilometer te gaan de benen en zag niemand meespringen. De renner van TotalEnergies leek in de slotmeters alsnog ingerekend te worden, maar hield precies genoeg over om voor een stunt te kunnen zorgen. Mads Pedersen werd tweede, net voor Wout van Aert.

De zesde rit van Courthézon naar Aubagne (214 kilometer) kende in totaal vijf beklimmingen van de tweede of derde categorie. Na de laatste klim, op zo'n 30 kilometer van de meet, was er nog een uitgedund peloton over. Jumbo-Visma had nog veel renners over en mikte op de sprintersbenen van Van Aert, maar Burgaudeau bleek te sluw.

In het algemeen klassement behoudt Roglic zijn voorsprong op zijn naaste concurrenten. Simon Yates volgt op 39 tellen van de Sloveen en Pierre Latour heeft een achterstand van 41 seconden op de 32-jarige Roglic.

Eerder in de zesde etappe kneep Fabio Jakobsen in de remmen. Het is niet duidelijk waarom de Nederlander, die maandag een etappe won, zich heeft teruggetrokken. Waarschijnlijk is Jakobsen afgestapt omdat er voor hem weinig eer te behalen is aan Parijs-Nice.

Parijs-Nice gaat zaterdag namelijk verder met opnieuw een bergetappe. De renners trekken dan van Nice naar de Col de Turini (155,5 kilometer) en finishen bergop. De Franse rittenkoers wordt zondag afgesloten met een etappe in en rond Nice. Ook dan zal er het nodige klimwerk op het programma staan.