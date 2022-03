Fabio Jakobsen is vrijdag afgestapt in Parijs-Nice. Het is niet duidelijk waarom de Nederlander, die maandag een etappe in de Franse rittenkoers won, zich heeft teruggetrokken.

De 25-jarige Jakobsen gaf in de openingsfase van de zesde rit op, terwijl hij bezig was aan de de beklimming van de Col de Murs. Op dat moment reed de renner van Quick-Step nog in het peloton.

Waarschijnlijk is Jakobsen afgestapt omdat er voor hem weinig eer te behalen valt aan Parijs-Nice. In de resterende drie ritten staan er alleen nog maar heuvel- en bergetappes op het programma. Maandag was hij in de straten van Orléans nog de sterkste in de massasprint.

Jakobsen is al de veertigste afstapper in Parijs-Nice, waar 154 renners van start gingen. De Franse rittenkoers is de eerste wielerwedstrijd sinds de coronapandemie waar geen enkele coronamaatregelen zijn, wat tot veel zieken in het peloton heeft geleid.

Vooral donderdag regende het opgaves in Parijs-Nice, toen liefst achttien renners afstapten, onder wie de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen. Israel-Premier Tech heeft nog maar één renner in koers: Hugo Houle uit Canada.

Primoz Roglic is vrijdag als klassementsleider aan de zesde etappe van Parijs-Nice begonnen. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma heeft in het klassement een voorsprong van 39 seconden op Simon Yates. In de 214 kilometer lange rit krijgt het peloton vijf beklimmingen te verwerken, waaronder drie van de eerste categorie.