Mathieu van der Poel maakt begin volgende maand zijn opwachting in de Ronde van Vlaanderen, zo heeft de organisatie donderdag bevestigd. De renner van Alpecin-Fenix is fit genoeg om weer in actie te komen.

Van der Poel stond de afgelopen maanden aan de kant wegens rugklachten. Hij miste onder meer het WK veldrijden en wilde nog geen datum voor zijn terugkeer plannen.

Nu is dus duidelijk dat 'MVDP' er op 3 april bij is in de Ronde van Vlaanderen. Op 30 maart rijdt hij eerst Dwars door Vlaanderen en volgens Het Laatste Nieuws begint zijn seizoen met de Settimana Ciclista Internazionale Coppi-Bartali (22-26 maart), al is dat nog niet bevestigd.

In 2020 was Van der Poel de beste in een heroïsche editie van de Ronde van Vlaanderen. In de eindsprint van 'Vlaanderens Mooiste' rekende hij toen nipt af met zijn rivaal Wout van Aert.

Vorig jaar was de 27-jarige Nederlander ook van de partij en toen greep hij als titelverdediger net naast de winst. Hij moest toen genoegen nemen met de tweede plaats achter de Deen Kasper Asgreen.

Van der Poel liet zich aan knie opereren

De laatste wedstrijd van Van der Poel dateert van december vorig jaar, toen hij na drie kwartier opgaf tijdens de Superprestige-veldrit in Heusden-Zolder, die door Van Aert werd gewonnen.

Van der Poel besloot wegens zijn rugklachten om rust te nemen en gebruikte zijn absentie bovendien om zich aan zijn knie te laten opereren. Hij reed al enige tijd rond met een scheurtje in het gewricht.

Na de Ronde van Vlaanderen worden in april ook de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix verreden. Over een eventuele deelname van Van der Poel aan die klassiekers is nog niets gemeld.