Brandon McNulty heeft donderdag met overmacht de vijfde etappe van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. In de rit die de Amerikaan na een indrukwekkende solo won, droeg Wout van Aert de leiderstrui over aan ploeggenoot Primoz Roglic.

De 23-jarige McNulty had deze ronde al behoorlijk wat tijd verloren en kon zodoende in de heuvelrit naar Saint-Sauveur-de-Montagut mee in de vlucht van de dag. Daaruit vertrok hij op zo'n 40 kilometer van de finish en werd hij niet meer teruggezien.

De Fransman Franck Bonnamour werd op bijna twee minuten tweede. Voor McNulty was het zijn tweede zege van het seizoen. De renner van UAE Team Emirates wist eind februari de Franse eendagskoers Faun-Ardèche Classic eveneens na een imposante solo te winnen.

"Het waren dezelfde hellingen, maar nu in een wedstrijd uit de WorldTour. Het is mijn eerste zege op dit niveau. Ik ben dolgelukkig", reageerde McNulty, die bezig is aan zijn derde jaar bij UAE Team Emirates.

Primoz Roglic met de gele leiderstrui. Primoz Roglic met de gele leiderstrui. Foto: AFP

Van Aert draagt leiding over aan Roglic

In het peloton met favorieten bleef het rustig, al nam Jumbo-Visma kopman Roglic wel de leiderstrui van ploeggenoot Van Aert over. De Belg moest de klassementsrenners laten gaan in de aanloop naar de laatste beklimming. Van Aert verloor bijna negentien minuten ten opzichte van Roglic.

Roglic heeft in het algemeen klassement nu 39 seconden voorsprong op de Brit Simon Yates. De Fransman Pierre Latour staat derde op 41 seconden van Roglic. Bauke Mollema is met een achterstand van twee minuten en veertig seconden op de vijftiende plek de beste Nederlander.

Parijs-Nice duurt tot en met zondag. De rittenkoers werd de voorbije twee jaar gewonnen door de Duitser Maximilian Schachmann. Vrijdag staat de eerste bergrit op het programma.