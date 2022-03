Met twee keer een volledig Jumbo-Visma-podium in de eerste vier ritten van Parijs-Nice presteert de Nederlandse ploeg voorlopig ijzersterk in de Franse rittenkoers. Wout van Aert, de ritwinnaar van woensdag, geniet van die dominantie.

Van Aert schreef de lastige tijdrit over 13 kilometer op zijn naam in een tijd van 16.20 minuten. Hij deelde het podium met ploeggenoten Primoz Roglic (16.22) en Rohan Dennis (16.25).

Het was een nieuw hoogtepunt voor Jumbo-Visma, dat zaterdag tijdens de openingsrit al een indrukwekkende coup had gepleegd. Ritwinnaar Christophe Laporte, Van Aert en Roglic kwamen toen met z'n drieën over de streep.

"Voorlopig is het een perfecte week. We rijden aanvallend en laten zien waarvoor we hier zijn. Iedereen motiveerde elkaar vandaag en dat heeft weer in een mooi podium geresulteerd", aldus Van Aert na zijn gewonnen tijdrit.

De Belg sprak van een hoog niveau. "Onze coach voorspelde dat de winnende tijd rond de 17 minuten zou liggen, dus nadat Rohan 16.25 had geklokt, vroegen we ons in de bus af of we daar nog onder zouden kunnen duiken."

'Ik ging vol gas omhoog'

Voor Van Aert, die met zijn dagsucces de leiding in het klassement pakte en in ploeggenoten Roglic (tweede) en Laporte (derde) zijn voornaamste concurrenten kent, verliep zijn tijdrit precies volgens plan.

"Het ging de hele tijd op en neer, dus je kon niet één ritme rijden. En op het laatste steile stuk moest je nog iets overhebben", beschreef hij. "Ik kon me bergaf wat sparen door zo aerodynamisch mogelijk te rijden en ging toen vol gas omhoog."

Het peloton staat donderdag voor de eerste zware bergetappe, waarin vijf keer geklommen moet worden. Parijs-Nice duurt nog tot en met zondag.