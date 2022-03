Caleb Ewan heeft woensdag in een massasprint de derde etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. De Nederlander Olav Kooij kwam opnieuw sterk voor de dag: na zijn tweede plaats van dinsdag finishte hij nu als derde.

De 170 kilometer lange etappe van Murlo naar Terni eindigde met een sprintje op de kasseien. De Australiër Ewan, die nooit eerder een rit in de Tirreno had gewonnen, was duidelijk de sterkste.

De pas twintigjarige Kooij, rijdend voor Jumbo-Visma, kwam op het laatste stuk nog sterk opzetten en eindigde net achter de Fransman Arnaud Démare. De Belg Tim Merlier, dinsdag winnaar van de tweede etappe, moest deze keer genoegen nemen met plaats vijf.

De leiderstrui blijft om de schouders van Filippo Ganna. De Italiaan van INEOS Grenadiers heeft dat te danken aan zijn overwinning in de individuele tijdrit op de openingsdag.

Wel sloop Tadej Pogacar wat dichterbij in het klassement. De tweevoudig Tour-winnaar uit Slovenië pakte onderweg bonificatieseconden en staat nu derde op veertien seconden. De Belg Remco Evenepoel blijft tweede op elf seconden.

Aanval Pogacar en Alaphilippe bij tussensprint

De geslaagde jacht van Pogacar op bonificaties was het hoogtepunt in een verder niet al te enerverende etappe. De Sloveen kreeg bij de tussensprint op zo'n 30 kilometer van de streep Marc Soler, Tao Geoghegan Hart en wereldkampioen Julian Alaphilippe met zich mee.

De vier verrasten door na de tussensprint door te trekken, maar de sprintersploegen voerden in de achtergrond het tempo op. Op 10 kilometer van de streep kwam alles weer samen.

De Nederlander Taco van der Hoorn maakte deel uit van de eerste vlucht van de dag. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert nam samen met vijf Italiaanse metgezellen een maximale voorsprong van ruim zes minuten. Ruim voordat de finale aanbrak, werd het groepje ingerekend.

Donderdag staat de eerste bergetappe in de Tirreno op het programma. De rit van Cascata delle Marmore naar Bellante telt ruim 3.000 meter hoogteverschil en eindigt met een venijnige 4 kilometer lange slotklim.