Wout van Aert heeft woensdag een dubbelslag geslagen in Parijs-Nice. De Belg van Jumbo-Visma won de individuele tijdrit en nam de leiding in het algemeen klassement over van zijn ploeggenoot Christophe Laporte. De Nederlandse ploeg bezette opnieuw het volledige podium van een etappe in de Franse rittenkoers.

De 27-jarige Van Aert klokte een tijd van 16.20 minuten in de tijdrit over ruim 13 kilometer, waarmee hij twee seconden sneller was dan zijn kopman Primoz Roglic. De derde plaats was voor Rohan Dennis, die eveneens renner van Jumbo-Visma is en zes seconden langzamer was dan de Belg.

Laporte begon met een voorsprong van één seconde op Van Aert aan de individuele tijdrit. In de race tegen de klok werd al snel duidelijk dat de Fransman de gele leiderstrui zou verliezen. Uiteindelijk was de Fransman negentien seconden langzamer dan Van Aert.

Van Aert heeft in het algemeen klassement een voorsprong van tien seconden op nummer twee Roglic. Laporte viel terug naar de derde plaats en staat 28 seconden achter op de winnaar van Omloop Het Nieuwsblad.

Jumbo-Visma domineert Parijs-Nice

Jumbo-Visma domineert vooralsnog Parijs-Nice. Zondag pleegde de Nederlandse ploeg op indrukwekkende wijze een coup in de Franse rittenkoers door met Laporte, Van Aert en Roglic weg te rijden uit het peloton en vervolgens stand te houden. Laporte kreeg de zege vervolgens cadeau.

Van Aert greep vervolgens twee keer net naast de overwinning in de sprint. Maandag eindigde hij als tweede achter ritwinnaar Fabio Jakobsen, terwijl hij zich dinsdag gewonnen moest geven in de sprint tegen Mads Pedersen. Hij werd toen derde.

Parijs-Nice duurt nog tot en met zondag. Donderdag staat de eerste zware bergetappe in de Franse rittenkoers op het programma. Voor de renners staan vijf beklimmingen op het programma, waarvan drie van de eerste categorie.