Tim Merlier heeft dinsdag de tweede etappe van Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Belg was een klasse apart in de eindsprint in finishplaats Sovicille.

Na de laatste bocht op 3 kilometer van de meet klopte Merlier met een relatief vroege sprint onder anderen de Nederlander Olav Kooij en Peter Sagan. Het betekende de eerste ritwinst van dit seizoen voor de 29-jarige renner van Alpecin-Fenix.

Jumbo-Visma-rijder Kooij kon niet reageren op de actie van Merlier, maar rukte wel op naar de tweede plek. De Australiër Kaden Groves werd derde. Mark Cavendish en Caleb Ewan konden beiden geen rol van betekenis spelen in Italië.

Merlier greep met zijn ritwinst zijn eerste kans als sprinter in deze editie van Tirreno-Adriatico, die maandag van start ging met een tijdrit. Regerend wereldkampioen Filippo Ganna maakte daarin zijn favorietenrol waar door de race tegen de klok elf seconden sneller af te leggen dan nummer twee Remco Evenepoel.

Filippo Ganna in zijn blauwe leiderstrui. Filippo Ganna in zijn blauwe leiderstrui. Foto: Getty Images

Ganna behoudt leiderstrui

In de rit van Camaiore naar Sovicille kreeg een kopgroep van vijf renners, onder wie vier Italianen, de ruimte om weg te rijden. Twee van hen, Franceso Gavazzi en Davide Bais, bleven tot zo'n 20 kilometer voor de meet aan kop, waardoor Bais de bergtrui kon veroveren.

Doordat het tweetal werd ingerekend en een poging van Marc Soler om solo weg te rijden mislukte, draaide de langste rit van deze editie van Tirreno-Adriatico (219 kilometer) uit op een massasprint. Ganna hoefde zich daardoor geen zorgen te maken over de leiderstrui.

De tijdritspecialist behoudt zijn voorsprong van elf seconden op Evenepoel in het algemeen klassement. Tadej Pogacar, de winnaar van vorig jaar, volgt op zes seconden van Evenepoel.

Veel renners gebruiken de Tirreno-Adriatico als voorbereiding op de Giro d'Italia, die op 6 mei van start gaat. De Italiaanse WorldTour-koers wordt woensdag vervolgd met een heuvelrit en duurt nog tot en met zondag.