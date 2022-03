Mads Pedersen heeft dinsdag de derde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Deense oud-wereldkampioen was onder anderen Wout van Aert te snel af in de massasprint. Christophe Laporte behield ondanks een valpartij in de slotfase de leiding in de Franse rittenkoers.

In een lange sprint op een oplopende weg in finishplaats Dun-le-Palestel hield Pedersen Bryan Coquard (tweede) en Van Aert (derde) een fietslengte achter zich. Voor de wereldkampioen van 2019 was het al zijn tweede zege van het seizoen.

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen deden niet mee aan de massasprint. De twee Nederlandse sprinters werden op een heuvel op zo'n 25 kilometer van de streep gelost uit het peloton en konden niet meer terugkeren in de grote groep. Koplopers Thomas De Gendt, Alexis Gougeard en Owain Doull waren toen al ingerekend.

Jumbo-Visma-renner Laporte kwam in de laatste kilometer ten val nadat hij in de sprinttrein Van Aert naar voren had gebracht. De klassementsleider leek zich geblesseerd te hebben aan zijn bil, maar kon weer opstaan. Hij kreeg dezelfde tijd als winnaar Pedersen omdat hij in de laatste 3 kilometer was gevallen.

Voor de appgebruikers: tik op de video om de beelden van de overwinning van Pedersen te bekijken.

Voorsprong Laporte geslonken

De voorsprong van Laporte op nummer twee en ploeggenoot Van Aert is wel teruggelopen tot één seconde. Ook Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic kwam dichter bij de Fransman, omdat hij onderweg twee bonificatieseconden had veroverd.

Parijs-Nice gaat woensdag verder met een individuele tijdrit over 13,4 kilometer van Domérat naar Montluçon. De Franse rittenkoers duurt nog tot en met zaterdag. De afgelopen twee edities werden gewonnen door de Duitser Maximilian Schachmann.

Zondag maakte Jumbo-Visma indruk door met Laporte, Van Aert en Roglic weg te rijden uit het peloton en vervolgens stand te houden. Laporte kreeg vervolgens de ritzege en de eerste leiderstrui cadeau. Maandag was Jakobsen de snelste in de massasprint.