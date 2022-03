Wout van Aert berustte maandag snel in het mislopen van de overwinning in de tweede etappe van Parijs-Nice. De Belg werd na een chaotische vlakke rit in de beslissende sprint op waarde geklopt door Fabio Jakobsen.

"Samen met Christophe (Laporte, red.) zaten we goed geplaatst in de sprint. Hij ging op een goed moment aan en lanceerde me fantastisch. Zelf zat ik op mijn limiet. Uiteindelijk is Fabio de verdiende winnaar. Hij is de sterkste sprinter van het moment", zei Van Aert na de rit van 159,5 kilometer naar finishplaats Orléans.

Van Aert was sowieso niet erg fortuinlijk in de tweede etappe. Door waaiers was het onrustig in het peloton en dat leidde tot een valpartij waar ook de Belg van Jumbo-Visma bij betrokken was. Hij hield er uiteindelijk alleen schaafwonden aan over en kon verder.

"Het was een onnodige val, zoals dat eigenlijk bij iedere valpartij het geval is. Gelukkig kom ik er zonder al te veel schade van af", zei Van Aert. "We hebben vandaag met de ploeg een sterke koers gereden en hebben goede zaken gedaan in het algemeen klassement met het oog op de ambities van Primoz (Roglic, red.)."

Fabio Jakobsen boekte in de tweede etappe van Parijs-Nice zijn zesde overwinning van het seizoen. Foto: Getty Images

Jakobsen: 'We zijn gek op waaiers'

De 25-jarige Jakobsen liet in de tweede etappe nog maar eens zien in uitstekende vorm te verkeren door moeiteloos naar de zege te sprinten. De Nederlander, die vorige week Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam schreef, boekte al zijn zesde overwinning van het seizoen.

"We wisten dat er vandaag veel waaiers zouden zijn en daar zijn we gek op, dus we waren goed voorbereid", zei Jakobsen. "Het was niet eenvoudig door de nervositeit gedurende de hele etappe, maar we hielden het vertrouwen. Ik houd van winnen, dus ik ben blij dat ik mijn goede seizoensstart hier een vervolg heb kunnen geven."

Ondanks de ritzege van Jakobsen blijft Laporte de leider in het algemeen klassement. De Fransman van Jumbo-Visma kreeg de overwinning in de eerste etappe zondag cadeau van zijn ploeggenoten Van Aert en Roglic, met wie hij op imponerende wijze samen over de streep kwam.

Parijs-Nice gaat dinsdag verder met wederom een vlakke rit en dus liggen er weer kansen voor Jakobsen. Het peloton vertrekt uit Vierzon en komt na 191 kilometer aan in Dun-le-Palestel.