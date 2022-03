Filippo Ganna heeft maandag zijn favorietenrol waargemaakt door de eerste etappe in de Tirreno-Adriatico op zijn naam te schrijven. De Italiaan was een klasse apart in de vlakke tijdrit van 13,9 kilometer met start en finish in Lido di Camaiore.

De 25-jarige Ganna deed 15 minuten en 17 seconden over zijn race tegen de klok. De tijdritspecialist maakte korte metten met de tijd van de Deen Kasper Asgreen (15.40) en zag de ritzege daarna niet meer in gevaar komen.

Remco Evenepoel kon de tijd van Ganna weliswaar ook niet bedreigen (+11 seconden), maar de Belg deed met de tweede plek wel goede zaken met het oog op het algemeen klassement. Het podium werd gecompleteerd door Tadej Pogacar, die slechts zeven tellen trager was dan Evenepoel.

De ritzege van Ganna lag in de lijn der verwachting, want de renner van INEOS Grenadiers is de regerend wereldkampioen tijdrijden. Hij was in september zes seconden sneller dan Wout van Aert en prolongeerde zijn titel van 2020.

Uitslag eerste etappe Tirreno-Adriatico 1. Filippo Ganna (Ita) - 15.17

2. Remco Evenepoel (Bel) - +0.11

3. Tadej Pogacar (Slo) - +0.18

4. Kasper Asgreen (Den) - +0.24

5. Alex Dowsett (Eng) - +0.25

6. Thymen Arensman - +0.28

8. Jos van Emden - +0.33

De Belg Remco Evenepoel eindigde als tweede in de tijdrit, de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico. Foto: Getty Images

Arensman beste Nederlander in openingstijdrit

Met Thymen Arensman en Jos van Emden eindigden er twee Nederlanders in de top tien. DSM-renner Arensman moest 28 seconden toegeven op Ganna en eindigde verdienstelijk als zesde. Van Emden werd achtste op 33 tellen van de Italiaanse winnaar.

Veel renners gebruiken de Tirreno-Adriatico onder meer als voorbereiding op de Giro d'Italia, die 6 mei van start gaat. De Italiaanse WorldTour-koers wordt dinsdag vervolgd met een vlakke etappe en duurt nog tot en met zondag.

Pogacar schreef de Tirreno-Adriatico vorig jaar op zijn naam en behoort ook nu weer tot de favorieten voor de eindzege. De Sloveen wist in dit prille seizoen al de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en de eendagskoers Strade Bianche te winnen.