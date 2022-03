Fabio Jakobsen heeft maandag de tweede etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Nederlander van Quick-Step-Alpha Vinyl klopte de Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma in de sprint van het uitgedunde peloton.

De Fransman Christophe Laporte, die eveneens voor Jumbo-Visma rijdt, kwam als derde over de meet en behield de leiderstrui. Hij won zondag de eerste etappe.

Voor Jakobsen is het al zijn zesde overwinning van het wielerseizoen. De 25-jarige sprinter won eerder twee ritten in de Ronde van de Algarve en twee ritten in de Ronde van Valencia. Daarnaast schreef hij Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam.

Parijs-Nice gaat dinsdag verder met een heuvelachtige etappe over 190 kilometer van Vierzon naar Dun-le-Palestel en woensdag volgt een tijdrit over 13 kilometer. De Franse rittenkoers duurt nog tot en met zondag.

Top 5 algemeen klassement: Christophe Laporte (Fra) - 7.11.15

Wout van Aert (Bel) +0.05

Primoz Roglic (Slo) +0.11

Pierre Latour (Fra) +0.36

Zdenek Stybar (Tsj +0.38

Foto: Getty Images

Eekhoff moet strijd staken na val

De tweede etappe ging maandag over 159 kilometer van Auffargis naar Orléans en werd gekleurd door een kopgroep van drie renners, onder wie Matthew Holmes, de Britse leider in het bergklassement. De andere twee renners waren de ervaren Belg Philippe Gilbert en de Fransman Alexis Gougeard.

De voorsprong van de drie liep op tot vier minuten, maar ze redden het niet. Ondertussen waren er door de harde wind veel valpartijen in het peloton. Van Aert en Steven Kruijswijk behoorden tot de slachtoffers, maar konden verder. De Nederlander Nils Eekhoff van Team DSM moest de strijd wel staken na een harde val, waarbij ook de Italiaan Matteo Trentin betrokken was.

De stevige wind zorgde er ook voor dat het peloton uiteenviel in waaiers. Er ontstond een voorste groep met zo'n veertig renners die ging strijden om de dagzege. Met de Fransman Florian Sénéchal, de Tsjech Zdenek Stybar en de Belg Yves Lampaert had Jakobsen drie ploeggenoten bij zich en mede daardoor kon hij het karwei afmaken.