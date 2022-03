Bij Jumbo-Visma zijn de renners door het dolle heen na het machtsvertoon in de openingsetappe van Parijs-Nice. Wout van Aert, Primoz Roglic en Christophe Laporte reden op de laatste klim van de dag samen weg uit het peloton, waarna ze met zijn drieën over de streep reden. Laporte kreeg de zege cadeau.

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit was een sterk nummer", zei een uitzinnige Van Aert na afloop. Ook Laporte kon nog niet beseffen wat er was gebeurd in de laatste kilometers naar de streep. "Dit is ongelooflijk."

Roglic, Van Aert en Laporte reden op de flanken van de Côte de Breuil-Bois-Robert gezamenlijk weg uit het peloton. Aanvankelijk kon alleen Zdenek Stybar volgen, maar de Tsjech van Quick-Step moest later alsnog passen.

De drie renners van Jumbo-Visma stopten niet in de resterende kilometers en gingen zij aan zij over de streep in Mantes-la-Ville. Uiteindelijk kreeg de Fransman Laporte de overwinning cadeau van Van Aert en Roglic, waardoor hij ook de eerste leider is in de Franse rittenkoers.

"We gingen vol vanaf de voet en ik riep als eerste naar Christophe dat hij het wel moest volhouden", aldus Van Aert. "Ik was bang dat we als een pudding in elkaar zouden zakken, maar richting de top kon ik nog een tandje bij zetten. We waren met zijn drieën over. Dit is fantastisch."

Coup was volgens Laporte niet gepland

Volgens Laporte was het helemaal niet de bedoeling om met drie renners uit het peloton te vertrekken. "We zeiden tegen elkaar dat ik zou aanvallen als we gepositioneerd waren. Ik wil de ploeg hiervoor uitgebreid bedanken. Wout vertelde me een kilometer voor de finish dat ik mocht winnen."

Van Aert hoefde niet lang na te denken om de zege aan Laporte te schenken. "We hadden niet veel tijd om dat te bespreken, maar voor Christophe is dit een prachtoverwinning in eigen land. Ik gunde het hem van harte en dit is de grootste overwinning in zijn carrière. Dit was de mooiste manier."

"Dit is een heel bijzondere overwinning", vervolgde de Belg van Jumbo-Visma. "Voor elke overwinning heb je een ploeg nodig, maar dat is niet altijd zichtbaar. Dit is heel bijzonder. Dit moment moet ik koesteren, want het gaat niet vaak lukken om zo'n aanval op te zetten."